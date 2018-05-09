BEŞİKTAŞ'IN SAĞ BEK GÖZDESİ: MEHMET ZEKİ ÇELİK
Transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, İstanbulspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken 21 yaşındakş Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı.
Şampiyonluk yarışında geride kalan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, defansın sağına takviye yapmak için yurt içine yöneldi. Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla çıkış yapan Mehmet Zeki Çelik'i kadroya katmak için girişimlere başladı.
Gökhan Gönül'ün son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle bir sağ bek arayışına başlayan Beşiktaş, İstanbulspor'un 21 yaşındaki sağ beki için zemin yokladı. Lucescu tarafından A Milli Takım'a da davet edilen genç oyuncu ile ilgili son kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi.
BONSERVİSİNİN YARISI BURSASPOR'DA
Türk futboluna birçok değer kazandıran Bursaspor'da kariyerine başlayan ve 2016/17 sezonunda İstanbulspor'un yolunu tutan Mehmet Zeki'nin bonservisinin yarısı da yeşil-beyazlı ekipte bulunuyor.
AVRUPA'DAN İZLEYENLER VAR; LILLE İSTEDİ
Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiği genç yıldız adayı için yurt dışından da talipler var. Bir süre önce İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncuyu Lille'in gelerek izlediğini söylemişti.
Bu sezon İstanbulspor'da tam 37 maçta sahada yer alan Mehmet Zeki, zaman zaman sol bek ve stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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