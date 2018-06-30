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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcu kadroya alınmadı

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU! YILDIZ FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu açıklandı. Alvaro Negredo kadroda yer almadı.

Tarih : 30 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Kamp Kadrosu Belli Oldu! Yıldız Futbolcu Kadroya Alınmadı(8/10)4

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için bugün saat 14.00'te özel uçakla Slovakya'nın Bratislava şehrine gidecek ve ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle;

"Tolga, Fabricio, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Orkan, Dorukhan, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdem, Mertcan, Marlon, Aras, Oğuzhan A., Oğuzhan Ö., Adriano, Medel, Babel, Gökhan T."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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