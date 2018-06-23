BEŞİKTAŞ'IN İSTEMEDİĞİ VAGNER LOVE, ELDE KALDI
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Flamengo ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca takım kampına katılma kararı aldı.
Forvet transferi yapabilmek için Alvaro Negredo ve Vagner Love ile yollarını ayırmaya çalışan Beşiktaş'ta iki oyuncunun da şu an için kendilerine kulüp bulamadığı öğrenildi. Tatilini ülkesi Brezilya'da geçiren Vagner Love siyah-beyazlı ekibin kamp çalışmalarına katılacak. Brezilyalı oyuncunun hiçbir takımla anlaşamadığı bu nedenle Beşiktaş'ta devam edecekmiş gibi hazırlık yaptığı belirlendi.
VAGNER LOVE, BEŞİKTAŞ KAMPINA KATILACAK
Flamengo Kulübü ile görüşen ve kariyerinin son yıllarını bu takımda geçirmek isteyen Vagner Love, bonservis sorununun çözülememesi nedeniyle Beşiktaş'ın kamp programına uyacak. İki kulüp arasında süren pazarlıklardan sonuç çıkmayınca Brezilyalı oyuncunun menajeri Love'a Türkiye'ye gitmesini söyledi.
PAZARLIKLAR BİTENE KADAR BEŞİKTAŞ'TA
Transfer piyasasının Temmuz ve Ağustos aylarında daha hareketleneceğini düşünen Vagner Love, iki kulüp arasındaki pazarlıklar bitene kadar, yeni sezona Beşiktaş forması altında hazırlanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda istemediği golcü futbolcu, kulüplerin anlaşamaması halinde, kendisini Türkiye'den isteyen kulüpleri değerlendirmeye alacak.
Flamengo ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi ise pazarlıkların tıkanması halinde Love'u, Türkiye içerisinde yapmayı düşündüğü transferlerde takas olarak kullanmayı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fuat Avni Hesabının Yöneticisi Aydoğan Vatandaş Kimdir?
- Meteoroloji'den İstanbul İçin Son Dakika Uyarısı!
- 15 Temmuz'da Gülen'e Gönderilen Mesajlara Ulaşıldı: Namazı Bozun!
- Erdoğan'dan Sert '15 Temmuz' Çıkışı: Chp Darbe Girişiminin Adeta İçinde
- ''suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' Diyen Macron'a, Erdoğan'dan Tokat Gibi Cevap
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar