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Beşiktaş'ın İstediği Mandzukic, İngiliz Devinin Radarında
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Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, İngiliz devinin radarında

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ MANDZUKİC, İNGİLİZ DEVİNİN RADARINDA

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Juventus'un Hırvat golcüsü Mandzukic'e İngiliz devi Manchester United talip oldu.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın İstediği Mandzukic, İngiliz Devinin Radarında(8/10)4

Mario Mandzukic transferinde Beşiktaş'a Manchester United engeli geldi. İtalyan medyasının iddiasına göre Jose Mourinho'nun transfer listesinde Juventus'tan ayrılması beklenen Mandzukic yer alıyor.

Anthony Martial ve Marcus Rashford'dan bu sezon beklenen performansı alamayan Manchester United'ın Juventus'ta Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala'nın arkasında kalan Hırvat golcüye teklif götüreceği kaydedildi.

HESAPLARI YORUMLARA KAPATMIŞTI

Mandzukic, Beşiktaş taraftarlarının kendisine gönderdiği "Come to Beşiktaş" mesajlarının ardından sosyal medya hesaplarını yorumlara kapatmıştı.

32 yaşındaki Hırvat golcü, bu sezon Juventus formasıyla toplam 43 maça çıkarken 10 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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