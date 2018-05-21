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Beşiktaş'ın iki yıldızı Dünya Kupasına gidiyor

BEŞİKTAŞ'IN İKİ YILDIZI DÜNYA KUPASINA GİDİYOR

Hırvatistan'ın Dünya Kupası aday kadrosuna Beşiktaşlı Vida ile Club Brugge'de kiralık oynayan Mitrovic çağrıldı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Beşiktaş'ın İki Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor(7/10)3

Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı. Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida ile bonservisi siyah-beyazlı takımda bulunan ancak kiralık olarak Club Brugge'de oynayan Matej Mitrovic'e de yer verdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNS) resmi internet sitesinde, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarına katılacak 24 futbolcunun isimleri açıklandı.

Açıklamada, Dalic'in 23 kişilik nihai aday kadroyu 4 Haziran'a kadar FIFA'ya bildirileceği ifade edildi.

İŞTE HIRVATİSTAN'IN KADROSU

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Zar (Salzburg)

Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan)

Daha önce açıklanan 32 kişilik genişletilmiş aday kadroda yer alan Karlo Letica (Hajduk Split), Zoran Nizic (Hajduk Split), Borna Barisic (Osijek), Borna Sosa (Dinamo Zagreb), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Duje Cop (Standard Liege) ve Ivan Santini (Caen) bugün açıklanan kadroda yer bulamadı.

Hırvatistan 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 2 Haziran'da Brezilya ile 8 Haziran'da ise Senegal ile karşılaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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