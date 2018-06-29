BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Slovakya ve Avusturya kamplarında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, Slovakya ve Avusturya kamplarında 6 hazırlık maçı oynayacak.
İLK KAMP SLOVAKYA'DA YAPILACAK
Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz-20 Temmuz'da da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp çalışması gerçekleştirecek.
Slovakya kampında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot FC Gyor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avusturya kampında ise 12 Temmuz'da Shaktar Donetsk, 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ypg'den Türkiye'ye Küstah Tehdit: Türk Askeri Menbiç'e Girerse Karşılık Veririz
- İran Halkı Şimdi De Susuzluk Yüzünden Sokaklara Döküldü
- Trump'ın Göçmen Kararını Protesto Eden Ünlü Aktris Sarandon, 600 Kadınla Gözaltına Alındı
- Eşini Alevlerin Arasından Çekip Aldı, Kendini Kurtaramadı
- 1 Temmuz'da Bes Başlıyor! 4,5 Milyon Çalışan Otomatik Katılacak
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar