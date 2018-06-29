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Beşiktaş'ın Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Slovakya ve Avusturya kamplarında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

Tarih : 29 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu(9/10)5

Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, Slovakya ve Avusturya kamplarında 6 hazırlık maçı oynayacak.

İLK KAMP SLOVAKYA'DA YAPILACAK

Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz-20 Temmuz'da da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp çalışması gerçekleştirecek.

Slovakya kampında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot FC Gyor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avusturya kampında ise 12 Temmuz'da Shaktar Donetsk, 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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