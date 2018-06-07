BEŞİKTAŞ'IN GÖZDESİ FACUNDO FERREYRA'YI BENFİCA KAPTI
Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki bonservisi elinde olan golcü Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK
Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Facundo Ferreyra'yı Portekiz'e getirdi. Portekiz basınındaki bilgilere göre, 27 yaşındaki golcü, yıllık 4 milyon euro kazanacak.
Bu sezon Shakhtar Donetsk ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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