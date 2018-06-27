BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZLARI İMZAYI ATTI!
Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Leverkusen'den Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, 2018-19 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ardından resmi sözleşmeye imza attı.
Yeni transferlerden Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın, U-19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.
Kaynak: haberinburada
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