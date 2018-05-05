BEŞİKTAŞ'IN BORCU BELLİ OLDU
Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapıldı.
Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş'ın borcu açıklandı.
Verilen rakamlara göre siyah beyazlıların net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.
Kaynak: haberinburada
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