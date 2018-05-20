BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Süper Ligi 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Süper Ligde sezonun en büyüğü belli oldu. Şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direk gruplardan katılacak, Fenerbahçe ise 2 ön eleme oynayacak. Ligi 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme ile katılacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi gruplarına direk katılma hakkı elde etmişti. Ligi 3. bitiren Başakşehir 2, Beşiktaş ise 3 ön eleme oynayacak.
Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
-Real Betis (İspanya)
-RB Leipzig (Almanya)
-Arsenal (İngiltere)
-Milan (İtalya)
-Rennes (Fransa)
-Zenit St. Petersburg (Rusya)
-Sporting Braga (Portekiz)
-Zorya Luhansk (Ukrayna)
-Gent (Belçika)
-Sparta Prag (Çekya)
-Zürich (İsviçre)
-AZ Alkmaar (Hollanda)
-Olympiakos (Yunanistan)
-Rijeka (Hırvatistan)
-FC Steaua Bükreş (Romanya)
-Dinamo Brest (Belarus)
-Legia Warszawa (Polonya)
-Djurgarden (İsveç)
-Hapoel Haifa (İsrail)
-Inverness CT (İskoçya)
-AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
-Lilleström (Norveç)
ve bir önceki turdan gelecek takımlar..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kıyıya Vuran Ürkütücü Canlı Görenleri Korkuttu
- 40 Yıl Kafasında Unutulan Kurşunla Yaşadı: Ölürsem Şehit Olur Muyum
- Abd Ve Guatemala'dan Sonra Paraguay Da İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e Taşıyor
- Abd'de Bir Okul Saldırısı Daha Gerçekleşti
- Trump'tan Kuzey Kore'ye Tehdit: Anlaşmaya Varamazsak Sonu Kaddafi Gibi Olur
Bu Haberle İlgili Yorumlar