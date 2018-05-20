Süper Ligde sezonun en büyüğü belli oldu. Şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direk gruplardan katılacak, Fenerbahçe ise 2 ön eleme oynayacak. Ligi 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme ile katılacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi gruplarına direk katılma hakkı elde etmişti. Ligi 3. bitiren Başakşehir 2, Beşiktaş ise 3 ön eleme oynayacak.

Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

-Real Betis (İspanya)

-RB Leipzig (Almanya)

-Arsenal (İngiltere)

-Milan (İtalya)

-Rennes (Fransa)

-Zenit St. Petersburg (Rusya)

-Sporting Braga (Portekiz)

-Zorya Luhansk (Ukrayna)

-Gent (Belçika)

-Sparta Prag (Çekya)

-Zürich (İsviçre)

-AZ Alkmaar (Hollanda)

-Olympiakos (Yunanistan)

-Rijeka (Hırvatistan)

-FC Steaua Bükreş (Romanya)

-Dinamo Brest (Belarus)

-Legia Warszawa (Polonya)

-Djurgarden (İsveç)

-Hapoel Haifa (İsrail)

-Inverness CT (İskoçya)

-AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)

-Lilleström (Norveç)

ve bir önceki turdan gelecek takımlar..

Kaynak: haberinburada