Memur Olmak İsteyenler Müjde! Kamuya 20 Bin Personel Alınacak
Kızartma Yağlarından Ekonomiye 2,8 Milyon Liralık Destek
Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Kupa Hasreti 4 Sezona Çıktı
Kıyıya Vuran Ürkütücü Canlı Görenleri Korkuttu
Cezaevi Arkadaşının Ninesini Boğazını Keserek Öldürdü
Herkes Şaka Sanıyordu Ama Yeni İşini Fotoğraf Paylaşarak Duyurdu
Hırsızlar, Şampiyonluk Gecesini Fırsat Bilip Lüks Siteye Girdi!
Şampiyon Galatasaray, Yeni Formasını Tanıttı
Motorin Ve Benzine Zam Geldi Ama Pompaya Yansımadı
Babası İnanmamıştı Ama O Başardı, Kendi Aracını Üretti
Saatlerce Bekliyorlar! Kuyruk 20 Kilometreye Ulaştı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi İçin Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Kupayı Kaybeden Bayern Münih, Tayfun Korkut'u Yaktı
Cannes'da Dikkat Çeken Kare: 82 Kadın Olayı Protesto Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü'ye 'man Adaları' Tekzipi
Merve'den Hande'yi Kızdıracak Hareket! Boşanmasına Rağmen Vazgeçmedi
Yürek Sızlatan Kare! Köpeğe Sarılan Çocuk, Tüm Gece Kaldırımda Uyudu
Erdoğan'ın Sürprizlerinden Biri Kenan Sofuoğlu Mu?
Hükümet İndirim İçin Düğmeye Bastı! Milyonların Yüzü Gülecek

Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Süper Ligi 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu(8/10)4

Süper Ligde sezonun en büyüğü belli oldu. Şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direk gruplardan katılacak, Fenerbahçe ise 2 ön eleme oynayacak. Ligi 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme ile katılacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi gruplarına direk katılma hakkı elde etmişti. Ligi 3. bitiren Başakşehir 2, Beşiktaş ise 3 ön eleme oynayacak.

Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

-Real Betis (İspanya)

-RB Leipzig (Almanya)

-Arsenal (İngiltere)

-Milan (İtalya)

-Rennes (Fransa)

-Zenit St. Petersburg (Rusya)

-Sporting Braga (Portekiz)

-Zorya Luhansk (Ukrayna)

-Gent (Belçika)

-Sparta Prag (Çekya)

-Zürich (İsviçre)

-AZ Alkmaar (Hollanda)

-Olympiakos (Yunanistan)

-Rijeka (Hırvatistan)

-FC Steaua Bükreş (Romanya)

-Dinamo Brest (Belarus)

-Legia Warszawa (Polonya)

-Djurgarden (İsveç)

-Hapoel Haifa (İsrail)

-Inverness CT (İskoçya)

-AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)

-Lilleström (Norveç)

ve bir önceki turdan gelecek takımlar..


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Avrupa  Ligindeki  Muhtemel  Rakipleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER