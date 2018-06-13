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Beşiktaş'ı boşuna terk etmemiş! Çin'den alacağı para dudak uçuklattı

BEŞİKTAŞ'I BOŞUNA TERK ETMEMİŞ! ÇİN'DEN ALACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile anlaşan Talisca, 6 ayda 5 milyon euro alacak. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon euro kazanıyordu.

Tarih : 13 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Beşiktaş'ı Boşuna Terk Etmemiş! Çin'den Alacağı Para Dudak Uçuklattı(7/10)3

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande ile 6 aylığına anlaşan Talisca'nın maaşı belli oldu.

6 AYDA NET 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Brezilyalı yıldızın Çin'de 6 ayda net maaş olarak 5 milyon Euro kazanacağı açıklandı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bonuslarla birlikte Çin'de daha fazla para kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 47 MAÇTA 20 GOL 8 ASİST YAPTI

Bonservisi Benfica'da bulunan ve Ocak ayına kadar Guangzhou Evergrande'de oynayacak olan Talisca, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 47 maça çıkarken 20 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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