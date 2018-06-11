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Beşiktaş'a Fransız Futbolcu Gignac'tan Kötü Haber Geldi

BEŞİKTAŞ'A FRANSIZ FUTBOLCU GİGNAC'TAN KÖTÜ HABER GELDİ

Beşiktaş'ın gündemindeki Fransız futbolcu Gignac'ın menajeri, "Tigres olmadan Gignac'ın geleceği olmaz. Önceliğimiz burası" dedi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Beşiktaş'a Fransız Futbolcu Gignac'tan Kötü Haber Geldi(6/10)2

Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olan Andre Pierre Gignac için ilk resmi açıklama geldi.

Meksika temsilcisi ile sözleşmesi sona eren Andre Pierre Gignac'ın menajeri Jean-Christophe Cano, golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TIGRES İLE BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Tigres Başkanı Miguel Garza ile sözleşme görüşmesi yapmak için Meksika'ya giden Jean-Christophe Cano, havalimanından Gignac hakkında konuştu. Cano yaptığı açıklamada "Gignac için geleceği düşünmek zorundayız. Sadece gelecek yılı değil, gelecek yılları planlıyoruz. Tigres ile de bir görüşme yapacağız. Açıkçası ben Tigres olmadan Gignac için bir gelecek düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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32 yaşındaki golcü ile bir süredir Beşiktaş da ilgileniyor. Fransız golcü oyuncu geride kalan sezon Tires formasıyla 39 resmi maçta 18 gol atarken, 6 da gol pası verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Tigres Başkanı Garza da Gignac hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Transfer haberleri üzerine konuşan Tigres Başkanı, "Gignac bu kulübün bir parçası ve diğer oyuncular gibi ayrılması için iyi bir teklifin olması gerekiyor, yoksa bizimle devam edecek. Çin, Amerika ve Türkiye söylentileri duyuluyor ama sonuçta oyuncunun ve kulübün ne istediği önemli" şeklinde konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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