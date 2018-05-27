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Beşiktaş Yusuf Şimşek'le Anlaştı

BEŞİKTAŞ YUSUF ŞİMŞEK'LE ANLAŞTI

Yusuf Şimşek, Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak dönmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile görüşen Şimşek, Şenol Güneş'in onay vermesi halinde görevine başlayacak.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Beşiktaş Yusuf Şimşek'le Anlaştı(8/10)4

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor.

Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Yusuf Şimşek ile görüşen futbol komitesi, anlaşmaya vardı.

Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş verecek.

1 HAFTA İÇİNDE İMZA ATILACAK

Deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek'in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak.

2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012'de futbolculuk kariyerini noktladı.

Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.

42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu. (Ntv Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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