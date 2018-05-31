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BEŞİKTAŞ, YILDIZ FUTBOLCUSUNU RESMEN SATTI


Beşiktaş, yıldız futbolcusunu resmen sattı
Tarih : 31 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı(6/10)2

Beşiktaş, stoperi Dusko Tosic'in, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F Football Club'a transferini KAP'a bildirdi.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Siyah beyazlılar'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir" denildi.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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