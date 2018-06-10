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Beşiktaş, Yardımcı Teknik Adam Görevi İçin İlhan Mansız İle Görüştü
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Beşiktaş, Yardımcı Teknik Adam Görevi İçin İlhan Mansız ile Görüştü

BEŞİKTAŞ, YARDIMCI TEKNİK ADAM GÖREVİ İÇİN İLHAN MANSIZ İLE GÖRÜŞTÜ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yardımcı teknik adam görevi için İlhan Mansız ile görüştü.

Tarih : 10 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Beşiktaş, Yardımcı Teknik Adam Görevi İçin İlhan Mansız İle Görüştü(5/10)1

Başkan Fikret Orman'ın "Hocanın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetimin, Güneş'in olumsuz geri dönüşünün ardından rotasını değiştirdiği öğrenildi.

İspanya'nın Diaro Sport gazetesinin, Beşiktaşlı eski futbolcu Guti Hernandez'in Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktör olacağını iddia etmesinin ardından gözler, İspanyol futbol adamına çevrildi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Şenol Güneş'in yardımcılığı için konuşulan bir diğer isim de, efsane golcü İlhan Mansız.

Yönetim, Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan İlhan Mansız ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bütün görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamın yardımcısı ile kararını açıklaması bekleniyor. (Bein Sports)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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