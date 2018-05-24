BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, BOŞNAK FUTBOLCU SARİC'İN PEŞİNDE
Beşiktaş ile Galatasaray, Bosna Hersek Ligi takımlarından Sarajevo forması giyen 27 yaşındaki Elvis Saric'in transferi için harekete geçti.
Beşiktaş transfere hız verdi. Siyah-Beyazlılar, B.Hersek Ligi takımlarından Sarajevo forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Elvis Saric'i yakın takibe aldı. Kulübün transfer komitesi, Boşnak oyuncuyu izlemek için Pazartesi günü oynanacak olan B.Hersek-Karadağ maçına gidecek. Son kararın ardından Saric'le ilgili girişimlere de başlanacak.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Haziran ayının sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu bu sezon Bosna Hersek Ligi'nde 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Hırvatistan'ın Lucko Kulübü'nde profesyonel futbol hayatına başlayan Elvis, kulüpler kariyeri boyunca çıktığı 170 resmi maçta 23 gol ve 14 asist kaydetti. Ocak ayından itibaren B.Hersek'in oynadığı son 4 hazırlık maçında da forma giyen Saric yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncu ile G.Saray da ilgileniyor.
Kaynak: haberinburada
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