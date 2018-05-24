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Beşiktaş Ve Galatasaray, Boşnak Futbolcu Saric'in Peşinde
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Beşiktaş ve Galatasaray, Boşnak Futbolcu Saric'in Peşinde

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, BOŞNAK FUTBOLCU SARİC'İN PEŞİNDE

Beşiktaş ile Galatasaray, Bosna Hersek Ligi takımlarından Sarajevo forması giyen 27 yaşındaki Elvis Saric'in transferi için harekete geçti.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Beşiktaş Ve Galatasaray, Boşnak Futbolcu Saric'in Peşinde(6/10)2

Beşiktaş transfere hız verdi. Siyah-Beyazlılar, B.Hersek Ligi takımlarından Sarajevo forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Elvis Saric'i yakın takibe aldı. Kulübün transfer komitesi, Boşnak oyuncuyu izlemek için Pazartesi günü oynanacak olan B.Hersek-Karadağ maçına gidecek. Son kararın ardından Saric'le ilgili girişimlere de başlanacak.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Haziran ayının sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu bu sezon Bosna Hersek Ligi'nde 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Hırvatistan'ın Lucko Kulübü'nde profesyonel futbol hayatına başlayan Elvis, kulüpler kariyeri boyunca çıktığı 170 resmi maçta 23 gol ve 14 asist kaydetti. Ocak ayından itibaren B.Hersek'in oynadığı son 4 hazırlık maçında da forma giyen Saric yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncu ile G.Saray da ilgileniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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