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Beşiktaş Taraftarının Sevgilisi Guti Geri Döndü!
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BEŞİKTAŞ TARAFTARININ SEVGİLİSİ GUTİ GERİ DÖNDÜ!


Beşiktaş taraftarının sevgilisi Guti geri döndü!
Tarih : 29 Haziran 2018, 22:00
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Beşiktaş'ta yeni yardımcı antrenör belli oldu. TRT SPOR'un verdiği son dakika bilgisine göre İspanyol teknik adam Guti, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu.

Real Madrid'in 2 yıllık yeni sözleşme önerdiği Guti, teklifi reddetti ve çarşamba günü Slovakya kampında ilk idmana çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON FORMA GİYMİŞTİ

Real Madrid altyapısından yetişen ve kulübün efsaneleri arasına giren Guti, 2010-2012 yılları arası Beşiktaş'ta forma giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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