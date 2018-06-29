Beşiktaş'ta yeni yardımcı antrenör belli oldu. TRT SPOR'un verdiği son dakika bilgisine göre İspanyol teknik adam Guti, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu.

Real Madrid'in 2 yıllık yeni sözleşme önerdiği Guti, teklifi reddetti ve çarşamba günü Slovakya kampında ilk idmana çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON FORMA GİYMİŞTİ

Real Madrid altyapısından yetişen ve kulübün efsaneleri arasına giren Guti, 2010-2012 yılları arası Beşiktaş'ta forma giymişti.

Kaynak: haberinburada