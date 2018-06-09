Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın Instagram hesabından Fikret Orman ve Beşiktaş Kulübünü takibi bırakmasının ardından siyah-beyazlı taraftar Talisca'yı takipten çıkmaya başladı.

Brezilyalı oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Talisca, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye resmen transfer oldu.

Haber 1903'ün haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu transferinin ardından ise Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü ve Başkan Fikret Orman'ı takipten çıkardı.

TARAFTARDAN TALISCA'YA TEPKİ

Yaşanan bu gelişme üzerine siyah beyazlı taraftarlar, tepki gösterirken Talisca'yı takipten çıkmaya başladı.

Anderson Talisca'nın takipçi sayısı kısa sürede 769 binden 718 binlere kadar düşerken takipten çıkmalar devam ediyor.

Kaynak: haberinburada