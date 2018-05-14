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Beşiktaş, Talisca'nın Yerine Sosa'yı Getirmeyi Planlıyor
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Beşiktaş, Talisca'nın Yerine Sosa'yı Getirmeyi Planlıyor

BEŞİKTAŞ, TALİSCA'NIN YERİNE SOSA'YI GETİRMEYİ PLANLIYOR

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın yerini Jose Sosa ile doldurmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Arjantinli futbolcu için girişimlerde bulunacak.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Beşiktaş, Talisca'nın Yerine Sosa'yı Getirmeyi Planlıyor(7/10)3

Siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca'nın yerini tanıdık bir isimle doldurmayı planlıyor.

Futbol komitesi, Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa için bordo-mavili ekibin kapısını çalacak. 32 yaşındaki futbolcunun Karadeniz temsilcisi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SEZON SONU TRABZONSPOR'DAN AYRILABİLİR

Ancak siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan ile ayrılması beklenen gelen Sosa'yı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. İki kulüp yapacakları görüşmede bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Arjantinli'nin yüksek yıllık ücreti ve istenilen performansı verememesi Trabzonspor'dan ayrılma olasılığını artırıyor.

Sosa bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı. 2014-2016 arasında 2 sezon Beşiktaş 'ta oynayan Arjantinli, 78 karşılaşmada 14 gol, 22 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş 'ın 2015-2016 şampiyonluğunda önemli rol oynayan Sosa, bir sonraki sezon 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'a transfer oldu. İtalyan ekibinde beklenileni veremeyen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. (Ntv Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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