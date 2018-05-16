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Beşiktaş, Talisca'nın alternatifini Yunanistan'da buldu!

BEŞİKTAŞ, TALİSCA'NIN ALTERNATİFİNİ YUNANİSTAN'DA BULDU!

Beşiktaş, 21 milyon euroluk opsiyonunu yüzünden ayrılma ihtimali olan Anderson Talisca'nın yerine Olympiakos forması giyen 10 numara Konstantinos Fortounis'i takibe aldı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : Beşiktaş, Talisca'nın Alternatifini Yunanistan'da Buldu!(6/10)2

Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşı, 10 numara pozisyonuna futbolcu bakan Beşiktaş, arayışlarına hız verdi.

PAOK, PELKAS İÇİN 7 MİLYON EURO İSTEDİ

Listenin ilk sırasında PAOK'ta forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas yer alıyordu. Yunan ekibi Pelkas için 7 milyon euro bonservis bedeli istedi. Oyuncuyu pahalı bulan Beşiktaş listedeki diğer adaylara yöneldi.

BEŞİKTAŞ, YUNAN FUTBOLCU İÇİM GİRİŞİMLERİ ARTTIRDI

Olympiakos'ta görev yapan Konstantinos Fortounis gündeme geldi. Kartal, 25 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdı. Fortunis, bu sezon 37 maçta 11 gollük performans sergiledi.

DİĞER ALTERNATİF SOSA

Yunanistan'daki transfer görüşmelerinde bir sonuç alınamazsa Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa için Bordo-Mavili ekibin kapısını çalacak. 32 yaşındaki futbolcunun yüksek yıllık ücreti Trabzonspor'dan ayrılma olasılığını artırıyor. Şenol Güneş, Sosa'ya sıcak bakıyor. (Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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