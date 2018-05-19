BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR'U 5-1'LİK SKORLA GEÇTİ
Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Spor Toto Süper Ligi 4. sırada bitirdi.
Beşiktaş - Sivasspor maçında kazanan, 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadele, Vodafone Arena'da oynandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 29. ve 77 dakikalarda Anderson Talisca, 50. ve 74. dakikalarda Cyle Larin ile 86. dakikada Ryan Babel'den geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise, 54. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da N'dinga, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
SİVASSPOR SEZONU 49 PUANLA TAMAMLADI
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 61 yaptı ve diğer maçlardan beklediği sonuçlar gelmeyince sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı. Sivasspor ise sezonu 49 puan ile noktaladı.
Kaynak: haberinburada
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