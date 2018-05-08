Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı

Beşiktaş Şenol Güneş ayrılacak mı sorusuna son noktayı koydu

BEŞİKTAŞ ŞENOL GÜNEŞ AYRILACAK MI SORUSUNA SON NOKTAYI KOYDU

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Beşiktaş Şenol Güneş Ayrılacak Mı Sorusuna Son Noktayı Koydu(7/10)3

Şenol Güneş ile ayrılığı düşünmediklerini kaydeden Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Görüyoruz ki fal bakar gibi gazetelerde hocayı uğurluyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi.

"MATEMATİKSEL OLARAK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, sonuna kadar yarışta varız. İyi futbol oynadık, taraftarımız muhteşemdi. Onlara armağan olsun. Gerçekten taraftarımız muhteşemdi, takımımıza sonuna kadar destek çıktı. Takım da gereğini yaptı. Rakiplerin puan kaybı şart, sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

"1 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ VAR HOCAMIZIN"

Şenol Güneş ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı yönündeki soruya ise Albayrak, "Yeni sözleşmeye sezon sonu bakarız, şu anda 1 sene daha sözleşmesi var hocamızın" cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Şenol  Güneş  Ayrılacak    Sorusuna  Son  Noktayı  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER