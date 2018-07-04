Leyla'nın Babası Kendisini Arayan Erdoğan'dan Özel Ricada Bulundu
Genç Kadın, Kendisini Aldatan Kocasının Cinsel Organını Palayla Kesti!
Kritik Tarih Belli Oldu! Ak Parti'de Gözler Pazartesi Gününe Çevrildi
Aykut Kocaman Gitti, Isla Karar Değiştirdi
İzmir'de Kaybolan 1,5 Yaşındaki Rüya Bebek Bulundu
Ak Parti'de, Meclis Başkanının Belirleneceği Tarih Belli Oldu
Galatasaray; Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda Ve Maicon'un Satış Fiyatını Belirledi
Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yı 8 Milyon Euroya Uzakdoğu'ya Gönderiyor
Berna Laçin'e Medine Soruşturması
İstanbul'da Yangın Paniği! Tekstil Fabrikası Alev Alev Yanıyor
İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'gizli Ajanda' İle Vurdu
Hazırlıklar Tamam! Cep Herkülü'nün Bugün Mezarı Açılıyor
Başörtülü Kadına Saldırıp Göğsünü Kestiler!
Murat Boz 7 Yıllık Aşkı Eliz Sakuçoğlu'nu Görmezden Geldi
Ysk Başkanı Saat Verdi! Kesin Seçim Sonuçları Bugün Açıklanıyor
Aıds'li Kadının Doğumunda Parmağına İğne Batan Asistandan İyi Haber
Erdoğan'dan İdam İsteyen Vatandaşa Tek Cümlelik Yanıt
Terörist Başının Oğlu Çatışmada Öldürüldü
Çaresizce Çocuğundan Gelecek Haberi Bekliyor!
Sabaha Karşı Virajda Gelen Ölüm!

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yı 8 Milyon Euroya Uzakdoğu'ya Gönderiyor

BEŞİKTAŞ, RİCARDO QUARESMA'YI 8 MİLYON EUROYA UZAKDOĞU'YA GÖNDERİYOR

Beşiktaş, Dusko Tosic'in ardından Ricardo Quaresma'yı da Uzakdoğu'ya gönderiyor. Yapılan pazarlıkların ardından 8 milyon euroda anlaşmaya varıldı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 11:20
Puan Ver : Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yı 8 Milyon Euroya Uzakdoğu'ya Gönderiyor(9/10)5

eşiktaş, menajer Ahmet Bulut aracılığı ile bir Çin kulübüyle yürüttüğü Ricardo Quaresma pazarlığını tamamladı.

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya varıldı.

TRANSFER KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi. Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasasına giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.

192 MAÇ 34 GOL 64 ASİST

Beşiktaş'taki ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı. 2015- 18 yılları arasındaki ikinci döneminde ise 119 karşılaşmada 16 gol ve 37 asistle oynadı. Kazanılan üst üste iki lig şampiyonluğu ve Avrupa'daki başarıda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, toplamda 192 maçta 34 gol ve 64 asist üretti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Ricardo  Quaresma    8  Milyon  Euroya  Uzakdoğu  Ya  Gönderiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER