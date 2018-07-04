Beşiktaş, Dusko Tosic'in ardından Ricardo Quaresma'yı da Uzakdoğu'ya gönderiyor. Yapılan pazarlıkların ardından 8 milyon euroda anlaşmaya varıldı.

eşiktaş, menajer Ahmet Bulut aracılığı ile bir Çin kulübüyle yürüttüğü Ricardo Quaresma pazarlığını tamamladı.

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya varıldı.

TRANSFER KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi. Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasasına giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.

192 MAÇ 34 GOL 64 ASİST

Beşiktaş'taki ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı. 2015- 18 yılları arasındaki ikinci döneminde ise 119 karşılaşmada 16 gol ve 37 asistle oynadı. Kazanılan üst üste iki lig şampiyonluğu ve Avrupa'daki başarıda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, toplamda 192 maçta 34 gol ve 64 asist üretti.

Kaynak: haberinburada