Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş kombine satışlarından şu ana kadar 117 milyon TL kazandı. Siyah-beyazlı kulüpte tüm localar sahibini bulurken satışın tamamlanmasına çok az bir miktar kaldı.

Spor Toto Süper Ligde geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yarışacak Beşiktaş kombine satışlarında rekora koşuyor.

Şu ana dek satışları tamamlanan normal tribünlere ilişkin tüm kombineler tükenirken, Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için tüm localar sahiplerini buldu.

Siyah-beyazlılarda an itibariyle satışı az sayıda devam eden Batı VIP ve 1903 tribünü satışlarıysa tüm hızıyla devam ederken, tüm kombinelerin satışının tamamlanması an meselesi.

117 MİLYON LİRAYI KASASINA KOYDU

Kara kartal'da şu ana kadar kombine satışlarından elde edilen toplam gelir ise dudak uçuklatır cinsten.

Beşiktaş kombine satışlarından 117 Milyon Türk Lirasını kasasına koymayı başardı.

Beşiktaş'ta sezon istenilen yerde tamamlanmamasına rağmen kulübün kombine satışında isteniler seviyeye ulaşılması siyah beyazlı yönetimi sevindirirken Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde kombine satışları için taraftara teşekkür mesajı yayınlayabileceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada