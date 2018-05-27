Polis Akademisi, 73 İlde 7 Bin Bekçi Alacak
Nikah İşlemleri İçin Evrak Gönderdi, Adına Onlarca Gsm Hattı Açıldı
Beşiktaş Rekor Gelir İçin Geri Sayımda
Ak Parti'nin Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı
Ünlü Oyuncu Gazme Özçelik Suriyeli Aileyle Birlikte İftar Yaptı
Ali Koç, Aykut Kocaman Kararını Canlı Yayında Duyurdu
Escinsel Fetö İmamı, Aıds Testi Yaptırmak İsterken Yakalandı
Suriye'de Dün Gece Çıkan Çatışmada 4 Rus Askeri Öldürüldü
Golden State Warriors Pes Etmedi
Selahattin Demirtaş Seçim Vaatlerini Cezaevinden Duyurdu
Alevlerin Arasından Kızını Kurtaran Anne, Minik Oğlunu Kurtaramadı
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Çağrı
Dövize Bir Hamle De İto'dan! Kuru Sabitlediler
Ayvalık'ta Fırtınaya Tutulan Balıkçı Teknesi Battı: 4 Kişi Kayıp
Pucca Ve Oyuncu Eşi Osman Karagöz Boşanıyor
Okul Müdürü, Öldüğünü Sandığı Kadının Evini Yağmaladı
Yağmurdan Islanan Fare, Otobüs Durağına Sığındı
Real Madrid'in Yıldızından Ayrılık Sinyali: Belki Kalmam
Yol Ortasındaki Geyikleri Rahatsız Etmemek İçin Yarım Saat Beklediler
Meteoroloji, İstanbul İçin Saat Verip 5 İl İçin Sağanak Ve Dolu Uyarısı Yaptı

Beşiktaş rekor gelir için geri sayımda

BEŞİKTAŞ REKOR GELİR İÇİN GERİ SAYIMDA

Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş kombine satışlarından şu ana kadar 117 milyon TL kazandı. Siyah-beyazlı kulüpte tüm localar sahibini bulurken satışın tamamlanmasına çok az bir miktar kaldı.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Beşiktaş Rekor Gelir İçin Geri Sayımda(9/10)5

Spor Toto Süper Ligde geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yarışacak Beşiktaş kombine satışlarında rekora koşuyor.

Şu ana dek satışları tamamlanan normal tribünlere ilişkin tüm kombineler tükenirken, Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için tüm localar sahiplerini buldu.

Siyah-beyazlılarda an itibariyle satışı az sayıda devam eden Batı VIP ve 1903 tribünü satışlarıysa tüm hızıyla devam ederken, tüm kombinelerin satışının tamamlanması an meselesi.

117 MİLYON LİRAYI KASASINA KOYDU

Kara kartal'da şu ana kadar kombine satışlarından elde edilen toplam gelir ise dudak uçuklatır cinsten.

Beşiktaş kombine satışlarından 117 Milyon Türk Lirasını kasasına koymayı başardı.

Beşiktaş'ta sezon istenilen yerde tamamlanmamasına rağmen kulübün kombine satışında isteniler seviyeye ulaşılması siyah beyazlı yönetimi sevindirirken Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde kombine satışları için taraftara teşekkür mesajı yayınlayabileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Rekor  Gelir  İçin  Geri  Sayımda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER