BEŞİKTAŞ, PORTO İLE ANLAŞTI! ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR
Son dakika... Beşiktaş, Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda Porto ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile tekrar buluşuyor! BeIn Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Aboubakar'ın kiralanması için Porto ile anlaşma sağladı.
TEK PÜRÜZ SATIN ALMA OPSİYONU
Siyah beyazlı kulübün hem Porto hem de Aboubakar ile 1 yıllık kiralama anlaşması yaptığı belirtildi. Transferdeki tek pürüzün ise Kamerunlu golcünün satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.
Satın alma opsiyonu Beşiktaş'ın istediği seviyeye gelirse, Aboubakar kampa katılacak.
Kaynak: haberinburada
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