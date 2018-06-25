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Beşiktaş, Porto ile anlaştı! Aboubakar geri dönüyor

BEŞİKTAŞ, PORTO İLE ANLAŞTI! ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR

Son dakika... Beşiktaş, Aboubakar'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda Porto ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Beşiktaş, Porto İle Anlaştı! Aboubakar Geri Dönüyor(6/10)2

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile tekrar buluşuyor! BeIn Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Aboubakar'ın kiralanması için Porto ile anlaşma sağladı.

TEK PÜRÜZ SATIN ALMA OPSİYONU

Siyah beyazlı kulübün hem Porto hem de Aboubakar ile 1 yıllık kiralama anlaşması yaptığı belirtildi. Transferdeki tek pürüzün ise Kamerunlu golcünün satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.

Satın alma opsiyonu Beşiktaş'ın istediği seviyeye gelirse, Aboubakar kampa katılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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