BEŞİKTAŞ, OSMANLISPORLU SERDAR GÜRLER'İ GÜNDEMİNE ALDI
Beşiktaş, Osmanlıspor'da forma giyen ve bonservisi 10 milyon euro olarak belirlenen Serdar Gürler'i gündemine aldı.
Beşiktaş yönetimi Serdar Gürler için girişimlere başladı. Dubai'de ailesiyle tatil yapan Serdar'dan olumlu yanıt alan yöneticiler Osmanlıspor'la pazarlık masasına oturacak.
Yurt dışından da teklif alan Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon küme düşen Osmanlıspor ile 29 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
Kaynak: haberinburada
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