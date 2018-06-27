Otobüse Çarpan Otomobil, Durakta Bekleyen Yolcuların Arasına Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı
Tsk: Irak'ın Kuzeyine Hava Operasyonunda Hedefler İmha Edildi
Kazan Kaldıran Yardımcısını Görevden Almasına Ak Parti'den İlk Yorum
Beşiktaş, Osmanlısporlu Serdar Gürler'i Gündemine Aldı
Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
İnce'den Kurultay Çıkışı: Partiden İstifa Etmeyin!
Son Dakika! İçişlerinden Kaybolan Çocuklar Açıklaması: Leyla Aranıyor, Sedanur Bulundu
Serena Williams, Wimbledon'da Seribaşı Olacak
Galatasaraylı Latovlevici, Steaua Bükreş'e Transfer Oluyor
Son Dakika! Kahramanmaraş'tan Acı Haber: 2 Şehidimiz Var
Bahçeli, Ak Parti'ye Kazan Kaldıran Yardımcısını Görevden Aldı
Bugünkü Erdoğan-Bahçeli Zirvesine Bir İsim Daha Katılacak
Teröristlerin Katlettiği Bakkalın Son Paylaşımı Leyla Olmuş
İzinsiz Antrenmana Çıkmayan Sosa, Son Fotoğrafıyla Çıldırttı
Selahattin Demirtaş, 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Aihm'e Başvuruyor
Genç Kadın, Aldatıldığını Kocasının Sırtındaki Sivilceden Anladı
Düşen Eğitim Uçağı, Geleceğin Pilotlarını Yetiştiriyordu
İlk Defa Ezan Dinleyen Hristiyan Youtuber Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Mhp, Asıl Sürprizi Doğu'da Yaptı! İşte İl İl Oy Oranları

Beşiktaş, Osmanlısporlu Serdar Gürler'i Gündemine Aldı

BEŞİKTAŞ, OSMANLISPORLU SERDAR GÜRLER'İ GÜNDEMİNE ALDI

Beşiktaş, Osmanlıspor'da forma giyen ve bonservisi 10 milyon euro olarak belirlenen Serdar Gürler'i gündemine aldı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Beşiktaş, Osmanlısporlu Serdar Gürler'i Gündemine Aldı(8/10)4

Beşiktaş yönetimi Serdar Gürler için girişimlere başladı. Dubai'de ailesiyle tatil yapan Serdar'dan olumlu yanıt alan yöneticiler Osmanlıspor'la pazarlık masasına oturacak.

Yurt dışından da teklif alan Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon küme düşen Osmanlıspor ile 29 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol 5 asistlik performans sergilemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Osmanlısporlu  Serdar  Gürler  İ  Gündemine  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER