Galatasaray'a Geliyor Musun? Sorusuna Net Yanıt
24 Haziran'a Bir Hafta Kala Erken Seçimi Dillendirmeye Başladı
Bakan'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Müjde: Bilgisayar Dağıtılacak
Mehmet Topal'ın Fenerbahçe Kariyeri Sona Erdi
Taksim'de, Otelden Yağan Gizemli Paraların Sırrı Çözüldü
Şehidin Son Paylaşımı Yürekleri Parçaladı
14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 24 Kişi Gözaltına Alındı
Göçmen Çocukları Ailelerinden Ayırıp Kafeslere Kapattılar
Hükümetten Abd'nin F-35 Kararına İlk Tepki!
Fenerbahçe, İki Yıldızı Da Satış Listesine Koydu
Ak Parti Mitingine Katılan Çillerin Seçim Tahmini!
İstanbul'un Göbeğinde 15 Yaşındaki Çocuk Cesedi Bulundu
2 Günde, Hava Harekatında 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Taksim'de Saldırgan, Güpegündüz Evsiz Adamı Darp Edip Soydu
Yer: Tokat! İnanılması Güç Doğa Olayı Anbean Kaydedildi
Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Takımda Tutacak
Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar
Abd'de Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Tasarı Senato'dan Geçti
Canlı Yayında, Geçmişte Erdoğan'a Yönelttiği Ağır Eleştiriler Soruldu

Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Takımda Tutacak

BEŞİKTAŞ, ORKAN ÇINAR'I TAKIMDA TUTACAK

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiker Konyaspor'a kiraladığı Orkan Çınar'ı bu sezon takımda tutacak.

Tarih : 19 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Takımda Tutacak(5/10)1

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Orkan Çınar'ın takımda kalacağı öğrenildi.

"ORKAN'A İHTİYACIM OLACAK"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Ona ihtiyacım olacak. Hazırlık kampında görmek istiyorum. Bu sezon Orkan'dan yararlanacağım" dediği öne sürüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Orkan  Çınar  I  Takımda  Tutacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER