BEŞİKTAŞ, NEGREDO VE VAGNER LOVE'I GÖZDEN ÇIKARDI, DEMBA BA GELİYOR
Beşiktaş, bu sezon beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı gözden çıkardı. Lig bitince serbest kalacak olan Demba Ba, tekrar Beşiktaş forması giymeye hazır.
Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş'ta ilk neşter, Cenk Tosun'un gidişi sonrası sıkıntı yaşanan forvet mevkiine vurulacak. Siyah-beyazlılar, 2.5 milyon Euro'ya alınan Alvaro Negredo (yılda 4.3 milyon Euro alıyor) ile bonservisine 4 milyon Euro ödenen Vagner Love'ı (sezon başı 2 milyon Euro) gözden çıkardı. Beklentileri karşılayamayan iki golcü sezon sonunda taliplileri çıkarsa satılacak. Aksi halde başka kulüplere kiralanmaları gündeme gelecek.
DEMBA BA GELİYOR
Bu oyuncuların gönderilmesinin ardından, sezon sonunda Göztepe ile 6 aylık sözleşmesi bitecek olan Demba Ba, transfer edilecek. Daha önce Beşiktaş'ta çok başarılı bir dönem geçirmesi ve bonservisinin elinde olması, Demba Ba'yı siyah-beyazlılar için cazip hale getiriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar