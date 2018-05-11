BEŞİKTAŞ, MİLLİ YILDIZ NURİ ŞAHİN'E EVET DEDİ
Beşiktaş, menajerleri aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki milli yıldız Nuri Şahin için "Harvard Üniversitesine kabul edildi, biz geri mi çevireceğiz" dedi ve kolları sıvadı.
Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Beşiktaş yönetimi, maliyeti düşük ama takıma şampiyonluk yolunda katkı sağlayabilecek isimlere yöneldi. Lider oyuncu eksikliğinden yakman Siyah-Beyazlılar, rotayı Nuri Şahin'e çevirdi. Borussia Dortmund'la Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunan ancak sezon sonu takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajerler aracılığıyla Kartal'a önerildi. Transfer Komitesi'nin teklife sıcak baktığı öğrenildi.
DORTMUND KOLAYLIK SAĞLAR
Kaptan Oğuzhan'dan bu sezon beklenen katkıyı alamayan Beşiktaş, hem tecrübesi hem oyun bilgisi hem de lider özellikleri nedeniyle Nuri Şahin transferiyle yakından ilgileniyor. Alman devinden yılda 2 milyon euronun altında bir gelir elde eden Nuri için iyi bir sözleşme hazırlandığı takdirde, futbolcunun da Beşikr taş forması giyebileceği ifade edildi. Tarafların anlaşması durumdan Borussia Dortmund'un da bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı gelen haberler arasında.
HARVARD'A KABUL EDİLDİ
Nuri için herhangi bir girişimde bulunmak gibi bir planı olmayan Transfer Komitesi, bir menajerin "İsterseniz, Beşiktaş'a Nuri'yi getirebilirim" şeklindeki teklifi sonrası konuyu masaya yatırdı. Yöneticilerin, "Türkiye'nin en kariyerli 2-3 futbolcusundan biri. Kültürlü, düzgün bir çocuk. Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi, Beşiktaş'a mı kabul etmeyeceğiz. Bize güç katar. Kariyerinin en olgun dönemini Beşiktaş formasıyla geçirebilir" görüşünde olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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