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Beşiktaş maça çıkmadı, Fenerbahçe antrenman yaptı

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMADI, FENERBAHÇE ANTRENMAN YAPTI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında rakibi Beşiktaş'ın Ülker Stadındaki maça çıkmamasının ardından Süper Ligde Bursaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Beşiktaş Maça Çıkmadı, Fenerbahçe Antrenman Yaptı(10/10)6

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında rakibi Beşiktaş'ın Ülker Stadı'ndaki maça çıkmamasının ardından Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları için antrenman yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etti.

BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ülker Stadında sahaya çıkan ve maç yapacakmış gibi ısınan sarı-lacivertli futbolcular, hakem Kalkavan'ın kararından sonra Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına geçti.

Pas ve pres çalışmasıyla başlayan tamamı basına açık antrenman, yarı sahadaki çift kale maçla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nabil Dirar antrenmana çıkmadı. Beşiktaş'la 19 Nisan'da oynanan ve tatil edilen derbide oyundan çıktığı için iptal edilen maçın kadrosuna alınmayan Aatıf Chahechouhe de antrenmanda yer

alamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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