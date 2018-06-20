Transferde sessizlik içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi tüm planlarını 2018 Dünya Kupası'na göre yaptı. Siyah-beyazlıların en kritik hamlesi ise Ricardo Quaresma olacak.

Portekiz Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeden önce Çin transfer piyasasında ismi dolaşan yıldız futbolcunun, astronomik bir yıllık ücret karşılığında siyah-beyazlı kulübe para kazandırarak gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerinin sonuna gelmesi nedeniyle Çin'e olumlu yaklaşan 34 yaşındaki Quaresma'nın, Beşiktaş'ın da iyi bir bonservis bedeli kazanması şartının olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ 1 TEMMUZ'DAN SONRA DÜĞMEYE BASACAK

Quaresma'nın ayrılma ihtimali nedeniyle transferde acele etmeyen ve Dünya Kupası'nı bekleyen Beşiktaş Yönetimi'nin ayrıca turnuvadaki bazı maçları da yakından takip ettiği ortaya çıktı. Adları sır gibi saklanan bazı oyuncuları mercek altına alan yönetim, 1 Temmuz'dan sonra düğmeye basacak. Quaresma dışında Dünya Kupası'nda mücadele eden Pepe ve Vida'ya da teklifler bekleyen Beşiktaşlı idareciler bu oyuncuları ise satış listesine koymayı düşünmüyor. Tosic'in Çin'e gitmesinden sonra savunma dengesini korumak isteyen yönetim ciddi bir teklif gelirse sadece Quaresma'nın satışına onay verecek. Bu arada Portekizli oyuncu için iddiaların aksine kulübe şimdiye kadar yazılı bir teklif gelmediği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada