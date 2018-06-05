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Beşiktaş ilk transferini yaptı! Yıldız futbolcu imzaya geliyor

BEŞİKTAŞ İLK TRANSFERİNİ YAPTI! YILDIZ FUTBOLCU İMZAYA GELİYOR

Beşiktaş, daha önce kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Daniel Opare ile anlaşmaya vardı. Augsburg'la sözleşmesi sona eren Opare, önümüzdeki sezon Beşiktaş için ter dökecek.

Tarih : 05 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş İlk Transferini Yaptı! Yıldız Futbolcu İmzaya Geliyor(9/10)5

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanan yönetim, eldeki isimlerin yüzde 80'ini tutacak şekilde nokta transferler yapacak. Özellikle Şenol Güneş'in istediği sağ bek konusunda harekete geçen yönetim, eski futbolcusu Daniel Opare ile her konuda anlaşmaya vardı.

2014-2015 sezonunun devre arasında Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Gana'lı oyuncu için ikinci Beşiktaş macerası başlıyor. Sağ bekte forma giyebilen Gana'lı futbolcu, sol bekte de oynayabiliyor.

BUNDESLIGA'DA 17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Porto'dan ayrıldıktan sonra Almanya'nın Augsburg takımıyla anlaşan Opare, 2016-2017 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Lens forması giymişti. Geçtiğimiz sezon Augsburg'a geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 17 karşılaşmada forma giydi. Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren Opare, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sık sık siyah-beyazlı taraftarları unutamadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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