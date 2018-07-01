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Beşiktaş, Gurbetçi Yıldız Orkun Kökçü'yü İstiyor

BEŞİKTAŞ, GURBETÇİ YILDIZ ORKUN KÖKÇÜ'YÜ İSTİYOR

Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord'un genç takımlarında forma giyen Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş, Gurbetçi Yıldız Orkun Kökçü'yü İstiyor(10/10)6

Transfer döneminde iki genç oyuncu Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı kadrosuna katan Beşiktaş için bir iddiada Hollanda'dan geldi.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Kartal, Feyenoord'un genç takımlarında forma giyen 17 yaşındaki orta ha oyuncusu Orkun Kökçü ile ilgileniyor.

19 MAÇTA 12 GOL ATMIŞTI

Genç oyuncunun Hollanda ekibinin gelecek vadeden oyuncularından biri olduğu belirtildi. Orkun, geçtiğimiz sezon Feyenoord U19 Takımında 19 maçta 12 gol atmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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