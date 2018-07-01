Transfer döneminde iki genç oyuncu Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı kadrosuna katan Beşiktaş için bir iddiada Hollanda'dan geldi.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Kartal, Feyenoord'un genç takımlarında forma giyen 17 yaşındaki orta ha oyuncusu Orkun Kökçü ile ilgileniyor.

19 MAÇTA 12 GOL ATMIŞTI

Genç oyuncunun Hollanda ekibinin gelecek vadeden oyuncularından biri olduğu belirtildi. Orkun, geçtiğimiz sezon Feyenoord U19 Takımında 19 maçta 12 gol atmıştı.

Kaynak: haberinburada