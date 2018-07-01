BEŞİKTAŞ, GURBETÇİ YILDIZ ORKUN KÖKÇÜ'YÜ İSTİYOR
Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord'un genç takımlarında forma giyen Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı.
Transfer döneminde iki genç oyuncu Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ı kadrosuna katan Beşiktaş için bir iddiada Hollanda'dan geldi.
Hollanda basınında yer alan habere göre; Kartal, Feyenoord'un genç takımlarında forma giyen 17 yaşındaki orta ha oyuncusu Orkun Kökçü ile ilgileniyor.
19 MAÇTA 12 GOL ATMIŞTI
Genç oyuncunun Hollanda ekibinin gelecek vadeden oyuncularından biri olduğu belirtildi. Orkun, geçtiğimiz sezon Feyenoord U19 Takımında 19 maçta 12 gol atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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