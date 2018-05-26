Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Seçilen Mustafa Cengiz'i Tebrik Etti
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Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Seçilen Mustafa Cengiz'i Tebrik Etti

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY BAŞKANI SEÇİLEN MUSTAFA CENGİZ'İ TEBRİK ETTİ

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'da tekrar başkan seçilen Mustafa Cengiz için tebrik mesajı yayımladı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Seçilen Mustafa Cengiz'i Tebrik Etti(5/10)1

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda,Ülkemizin güzide kulüplerinden Galatasaray'a yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'e ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA CENGİZ GALATASARAY'IN 38. BAŞKANI OLDU

Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olmuştu.

İşte Beşiktaş'ın yayımladığı tebrik mesajı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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