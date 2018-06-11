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Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin İle Yollarını Ayırdı
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Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin İle Yollarını Ayırdı

BEŞİKTAŞ, FUTBOL AKADEMİ SPORTİF DİREKTÖRÜ GÖKHAN KESKİN İLE YOLLARINI AYIRDI

Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarını ayırdı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin İle Yollarını Ayırdı(10/10)6

Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolları ayırdığını açıkladı.

GÖKHAN KESKİN'DEN BOŞALAN YERE SERKAN REÇBER'İN GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Gökhan Keskin'den boşalan Futbol Akademisi Sportif Direktörlük görevine Serkan Reçber'in getirilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz.

Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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