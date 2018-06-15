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Beşiktaş Forvete 1.92'lik Brezilyalıyı Getiriyor
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Beşiktaş forvete 1.92'lik Brezilyalıyı getiriyor

BEŞİKTAŞ FORVETE 1.92'LİK BREZİLYALIYI GETİRİYOR

Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Hannover'in 1.92 boyundaki Brezilyalı dev forveti Jonathas oldu.

Tarih : 15 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Beşiktaş Forvete 1.92'lik Brezilyalıyı Getiriyor(5/10)1

Bu sezon santrfor bölgesindeki isimlerden verim alamayan Beşiktaş, yeni ama tanıdık bir isimle ilgileniyor.

Bu futbolcu, daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan, geçen sezona Rubin Kazan'da başlayıp daha sonra Hannover'e transfer olan Jonathas.

12 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST YAPTI

29 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 1.92 metre boyunda. Kale önünde etkili olan oyuncu, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle geçen yıl Alman ekibinde istikrarı yakalayamadı ve 12 maçta 3 gol 3 asist üretebildi.

Beşiktaş, maaş maliyeti de düşük olan bu oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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