Bu sezon santrfor bölgesindeki isimlerden verim alamayan Beşiktaş, yeni ama tanıdık bir isimle ilgileniyor.

Bu futbolcu, daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan, geçen sezona Rubin Kazan'da başlayıp daha sonra Hannover'e transfer olan Jonathas.

12 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST YAPTI

29 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 1.92 metre boyunda. Kale önünde etkili olan oyuncu, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle geçen yıl Alman ekibinde istikrarı yakalayamadı ve 12 maçta 3 gol 3 asist üretebildi.

Beşiktaş, maaş maliyeti de düşük olan bu oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada