BEŞİKTAŞ, ESKİ FUTBOLCUSU FERNANDES İÇİN TEKLİFTE BULUNDU
Beşiktaş, eski futbolcusu Manuel Fernandes'in transferi için Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş Yönetimi, Fernandes için Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başladı. Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu için Rus kulübünün kapısı çalındı.
Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fernandes için masaya oturan yönetim, tecrübeli futbolcuyu uygun bir rakama almak için pazarlık yapıyor.
BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO VERECEK
Rus kulübü ile iyi ilişkiler içersinde olan Beşiktaş'ın Fernandes'i 1 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
Fernandes'in Rusya'da mutlu olmadığı bu nedenle yıllık ücretinde indirime gidebileceği gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes için Rus kulübüne Mitrovic ya da Lens'i teklif edebileceği konuşuluyor.
Bu transfer bu hafta netlik kazanacak.
Kaynak: haberinburada
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