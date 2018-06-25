BEŞİKTAŞ, ERDOĞAN'I FENOMEN TEZAHÜRATI İLE KUTLADI!
Seçimlerden zaferle çıkan ve ilk turda ipi göğüsleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, spor kulüplerinden ilk tebrik geldi. Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Erdoğan'ı kutladı.
"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMASINI DİLİYORUZ"
Açıklama şöyle:
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçildi.
Aziz milletimizin göstermiş olduğu iradeyle Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı içtenlikle kutlar, yeni dönemin ülkemizin gücüne güç katmasını dileriz.
Kaynak: haberinburada
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