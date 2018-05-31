BEŞİKTAŞ, EMRE ÇOLAK'LA 1,5 MİLYON EUROYA ANLAŞTI
İspanyol basını, Beşiktaş'ın İspanya Liginde küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak'ın transferi için 1,5 milyon euroya el sıkıştığını yazdı.
Kartal'da yerli oyuncu transferi için de çalışmalar devam ediyor. Geçen sezon La Liga'da küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, 1.5 milyon Euro karşılığında transferi bitirdiği öğrenildi. Emre'nin menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un önümüzdeki günlerde transferi imzaya dökeceği belirtildi.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Korucu Şehit Oldu!
- F-35 Anlaşması İçin Abd'ye Gönderilen Asker Fetö'cü Çıktı
- Rapor Kullanan Binlerce Çalışan İş Göremezlik Parasını Hesaptan Çekmiyor
- Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!
- Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
SPOR HABERLERİ
- Taraftarın Tepkisi İşe Yaradı, Göztepe Kombinede İndirime Gitti
- Ünlü Futbolcu Fernando Torres, Japonya'ya Transfer Oldu
- Sivasspor'da Tamer Tuna Dönemi Resmen Başladı
- Milli Futbolcu Okan Kocuk, Ailevi Problemleri Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı
- Milli Futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'la 2021'e Kadar Anlaştı
DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü Vaiz, Özel Jet Almak İçin Müritlerinden 54 Milyon Dolar İstedi
- Trump'tan Pişmanlık Tweeti: Keşke Başkasını Seçseydim
- Cezaevindeki Eşine Kek İçinde Sim Kart Göndermeye Çalışırken Yakalandı
- Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
- Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar