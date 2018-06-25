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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

BEŞİKTAŞ, DOMAGOJ VİDA'NIN FİYATINI BELİRLEDİ

Beşiktaş, Hırvatistan Milli Takımının Dünya Kupasında yarı finale kadar yükselmesi halinde Domagoj Vida'yı 18 milyon euroya satmayı planlıyor.

Tarih : 25 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Beşiktaş, Domagoj Vida'nın Fiyatını Belirledi(8/10)4

Beşiktaş için Dünya Kupası'nda forma giyen yıldızları için önemli bir pazar… Hırvatistan forması ile dikkatleri çeken Vida ortaya koyduğu performansla taliplerini artıyor.

Siyahbeyazlı yönetim de kupada Hırvatistan'ı destekliyor. Çünkü Hırvatlar'ın oynayacağı her maç, 29 yaşındaki oyuncunun kendini göstermesi ve fiyatını artırması anlamı taşıyor.

SATIŞ BEDELİ 18 MİLYON EURO OLARAK BELİRLECEK

Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin ortak görüşü Hırvatlar'ın en az yarı final oynayacağı yönünde. Böyle olması halinde ise tecrübeli defans oyuncusunun satış bedeli 18 milyon Euro olarak belirlenecek. Vida şu an için İngiliz kulüplerinin göz hapsinde.

GÜVEN 4 YILLIĞINA KARTAL OLDU

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in U19 takımında forma giyen forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı renklerine bağladı. Kulübüyle sözleşmesi biten 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncunun pazartesi günü İstanbulda olacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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