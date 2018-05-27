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Beşiktaş Demba Ba Transferinde Mutlu Sona Ulaştı

BEŞİKTAŞ DEMBA BA TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Senegalli yıldız, Çin'den gelen astronomik teklifleri geri çevirip Kartal'ı seçti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'la seneliği 2.5 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Beşiktaş Demba Ba Transferinde Mutlu Sona Ulaştı(9/10)5

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, ilk olarak forvet hattına yeni bir isim kazandırmak için düğmeye basmıştı. Bu konuda çalışmalarını sürdüren ve ilk hedef olarak takımın eski oyuncusu Demba Ba'yı belirleyen Kara Kartal, 33 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın, Göztepe formasıyla sezonun ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 7 gollük performans sergileyerek eski günlerine dönüş sinyali veren tecrübeli oyuncuyla 2 yıllığına el sıkıştığı bildirildi.

"TRANSFERİ HER AN BİTEBİLİR"

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan gelen senelik 4 milyon Euro'dan iki yıllık anlaşma önerisini geri çeviren Demba Ba'nın, kariyerine Kara Kartal'da devam edebilmek için 2.5 milyon Euro'ya, 'Evet' dediği öğrenildi. Demba Ba transferi hakkında geçtiğimiz hafta içinde, "Transferi her an bitebilir" açıklaması yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüttüğü pazarlığın mutlu sonla bitmesi sonrasında tarafların gelecek hafta anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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