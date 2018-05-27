BEŞİKTAŞ DEMBA BA TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI
Senegalli yıldız, Çin'den gelen astronomik teklifleri geri çevirip Kartal'ı seçti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'la seneliği 2.5 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, ilk olarak forvet hattına yeni bir isim kazandırmak için düğmeye basmıştı. Bu konuda çalışmalarını sürdüren ve ilk hedef olarak takımın eski oyuncusu Demba Ba'yı belirleyen Kara Kartal, 33 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın, Göztepe formasıyla sezonun ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 7 gollük performans sergileyerek eski günlerine dönüş sinyali veren tecrübeli oyuncuyla 2 yıllığına el sıkıştığı bildirildi.
"TRANSFERİ HER AN BİTEBİLİR"
Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan gelen senelik 4 milyon Euro'dan iki yıllık anlaşma önerisini geri çeviren Demba Ba'nın, kariyerine Kara Kartal'da devam edebilmek için 2.5 milyon Euro'ya, 'Evet' dediği öğrenildi. Demba Ba transferi hakkında geçtiğimiz hafta içinde, "Transferi her an bitebilir" açıklaması yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüttüğü pazarlığın mutlu sonla bitmesi sonrasında tarafların gelecek hafta anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 3 Çocuk, Buldukları Tüfekle Oynarken 11 Yaşındaki Arkadaşını Vurdu
- Erdoğan'ı Uyardı: Bir Daha Böyle Bir Laf Ederse Onu Perişan Edeceğim
- Nikah İşlemleri İçin Evrak Gönderdi, Adına Onlarca Gsm Hattı Açıldı
- Ak Parti'nin Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı
- Ünlü Oyuncu Gazme Özçelik Suriyeli Aileyle Birlikte İftar Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar