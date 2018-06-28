BEŞİKTAŞ, ÇİN'E TRANSFER OLAN DUSKO TOSİC'İN PARASINI BEKLİYOR
Beşiktaş, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Sırp yıldız Dusko Tosic'den gelecek parayı bekliyor.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in 4.'lükle biten sezonun izlerini silip yeni bir sayfa açması hem futbolcuları hem de yönetimi olumlu yönde etkiledi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; kaçan şampiyonluğa karşın pozitif bir görüntü sergileyen tecrübeli teknik adam takımı ile yaptığı toplantıda kampa ve lige sorunsuz bir şekilde başlamak istediklerini söyledi.
"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA SES GETİRMEK"
Güneş, "Geçen sezonu hiç tahmin etmediğimiz bir yerde noktaladık. Bu, böyle olmamalıydı, hepimizin hataları oldu ama artık bu geride kaldı. Ben bu sezona umutla bakıyorum. İyi ve sorunsuz bir kamp dönemi geçirirsek bu sezona da yansır. Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa'da ses getirmek. Ben size güveniyorum ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayırlı olsun" dediği öğrenildi.
TOSİC'İN PARASI HALA GELMEDİ!
Öte yandan maddi açıdan sıkıntı yaşayan ve Şenol Güneş'in "Transferden önce mevcut oyuncuların alacaklarını ödensin" raporundan sonra harekete geçen yönetim, Dusko Tosic'ten gelecek olan parayı dört gözle bekliyor. Bedavaya alınan Sırp stoperi, 4.5 milyon Euro'ya Çin'e satan Siyah-Beyazlı kurmaylar, yapılan anlaşma gereği 15 Haziran'da yatması gereken paranın hala ödenmemesini sıkıntısını yaşarken, bu paranın gelmesi ile birlikte oyunculara ödeme yapılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fetö'nün Okullarında Görev Yapan 17 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı Çıktı, 5'i Yakalandı
- Kahraman Şoför, Kaza Yapan Anne Ve Bebeğini Halk Otobüsüyle Hastaneye Yetiştirdi
- Fetö Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
- Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüler, Araçlarını Kurtarmak İçin Soyunup Suya Girdi
- Görüntüler Pentagon'dan! Abd Ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar