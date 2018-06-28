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Beşiktaş, Çin'e Transfer Olan Dusko Tosic'in Parasını Bekliyor

BEŞİKTAŞ, ÇİN'E TRANSFER OLAN DUSKO TOSİC'İN PARASINI BEKLİYOR

Beşiktaş, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Sırp yıldız Dusko Tosic'den gelecek parayı bekliyor.

Tarih : 28 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Beşiktaş, Çin'e Transfer Olan Dusko Tosic'in Parasını Bekliyor(6/10)2

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in 4.'lükle biten sezonun izlerini silip yeni bir sayfa açması hem futbolcuları hem de yönetimi olumlu yönde etkiledi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; kaçan şampiyonluğa karşın pozitif bir görüntü sergileyen tecrübeli teknik adam takımı ile yaptığı toplantıda kampa ve lige sorunsuz bir şekilde başlamak istediklerini söyledi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA SES GETİRMEK"

Güneş, "Geçen sezonu hiç tahmin etmediğimiz bir yerde noktaladık. Bu, böyle olmamalıydı, hepimizin hataları oldu ama artık bu geride kaldı. Ben bu sezona umutla bakıyorum. İyi ve sorunsuz bir kamp dönemi geçirirsek bu sezona da yansır. Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa'da ses getirmek. Ben size güveniyorum ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayırlı olsun" dediği öğrenildi.

TOSİC'İN PARASI HALA GELMEDİ!

Öte yandan maddi açıdan sıkıntı yaşayan ve Şenol Güneş'in "Transferden önce mevcut oyuncuların alacaklarını ödensin" raporundan sonra harekete geçen yönetim, Dusko Tosic'ten gelecek olan parayı dört gözle bekliyor. Bedavaya alınan Sırp stoperi, 4.5 milyon Euro'ya Çin'e satan Siyah-Beyazlı kurmaylar, yapılan anlaşma gereği 15 Haziran'da yatması gereken paranın hala ödenmemesini sıkıntısını yaşarken, bu paranın gelmesi ile birlikte oyunculara ödeme yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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