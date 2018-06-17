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Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a 8 Futbolcu Önerecek: Birini Seçin

BEŞİKTAŞ, BURAK YILMAZ İÇİN TRABZONSPOR'A 8 FUTBOLCU ÖNERECEK: BİRİNİ SEÇİN

Beşiktaş, Burak Yılmaz konusunda Trabzonspor'u ikna edebilmek için 8 futbolcusunu önerip birini takasta kullanmayı planlıyor.

Tarih : 17 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a 8 Futbolcu Önerecek: Birini Seçin(9/10)5

Transferde, Demba Ba'nın Çin'e geri dönmesiyle farklı bir rota çizmek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor'da oynayan Burak Yılmaz'ı bir kez daha listenin başına aldı. Bu futbolcuyu bonservissiz bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin yönetimine takas formülü önerilecek.

8 FUTBOLCU BİRDEN LİSTEDE

Bonservis meselesi Burak Yılmaz tarafından halledilmesini isteyen Beşiktaş, bordo - mavili yönetimin bedava bırakmaya yanaşmaması nedeniyle bu kez bir ya da iki oyuncuyu takasta kullanmaya çalışacak. Love, Lens, Mustafa, Veli, Boyko, Aras gibi isimleri satmayı ya da takasta kullanmayı düşünen siyah-beyazlı yönetimin, belirlediği bu isimleri Trabzonspor'a önerecek.

BURAK ALACAKLARININ BİR KISMINDAN VAZGEÇTİ

Gerekirse Orkan ve Gökhan Töre gibi isimleri de, bordo - mavili yönetimin beğenisine sunacak olan Beşiktaş, bunlardan sadece birini takasta kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Burak Yılmaz'ın da, alacaklarının bir kısmından vazgeçeceği iddia edildi. Forvet transferini ucuz bir şekilde bitirmek isteyen yönetim, bu nedenle Burak Yılmaz ismi üzerinde ısrarla duracak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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