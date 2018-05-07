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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Atiba'nın yerine Ndiaye geliyor

BEŞİKTAŞ BOMBAYI PATLATIYOR! ATİBA'NIN YERİNE NDİAYE GELİYOR

Galatasaray'da gösterdiği performansla devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Ndiaye için Beşiktaş girişimde bulunacak.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Beşiktaş Bombayı Patlatıyor! Atiba'nın Yerine Ndiaye Geliyor(8/10)4

Siyah-beyazlılar gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için kolları erken sıvadı. Hedefteki ilk isim Galatasaray'ın eski orta sahası Badou Ndiaye.

Teknik direktör Şenol Güneş'in çok beğendiği isim Osmanlıspor forması giyerken Kartal'ın gündemindeydi ancak tecrübeli orta saha oyuncusunu 9 milyon euro'ya Cimbom kapmıştı.Ndiaye, sezon ortasında da 16 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Stoke City'ye satılmıştı.Ancak Stoke, ligde çok kötü bir grafik çizdi ve küme düştüler. Premier Lig sevdasıyla Ada yolunu tutan Ndiaye de büyük bir şok yaşadı. Alt seviyede oynamak istemeyen 27 yaşındaki yıldız ayrılığı düşünüyor.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

Stoke City'ye imza atarken takımın küme düşmesi halinde ayrılabilir maddesini de koyduran Ndiaye, Kartal'ın gündeminde.35 yaşındaki Atiba'nın sakatlıklardan artık çabuk dönememesi üzerine siyah-beyazlılar bu bölgeyi Şenol Güneş'in isteği üzerine Ndiaye ile doldurmayı planlıyor.G.Saray da ilgileniyor ancak devre arasında Fatih Terim'in "Kal" demesine rağmen Ndiaye'nin İngiltere'ye gitmesi sebebiyle sarı-kırmızılılar çok da istekli değil.

DÜNYA KUPASINDA BOY GÖSTERECEK

Badou Ndiaye'nin formasını giydiği Senegal, bu yaz Rusya'da oynanacak Dünya Kupası biletini almıştı. Tecrübeli oyuncu, bu büyük organizasyonda piyasasını yükseltmeye çalışacak. Senegal, H Grubu'nda Japonya, Kolombiya ve Polonya ile eşleşmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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