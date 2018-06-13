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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Avrupa hayali

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN'IN AVRUPA HAYALİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir iftar yemeğinde, "Avrupa'da final oynama hedefimiz var" dedi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 01:40
Puan Ver : Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Avrupa Hayali(8/10)4

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1903 Dolmabahçe Grubu'nun iftarına katıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, 1903 Dolmabahçe Grubu'nun Akatlar No:1903'te düzenlediği iftar davetinde yer aldı.

"BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA BİR BAŞARI ÇİZGİSİ VAR"

İftarda kısa bir konuşma yapan Orman, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir süreci hep beraber aştık. Camiamızın dik duruşunu herkese gösterdiğimiz için sevinçliyim. Sezonu istediğimiz seviyede bitiremedik. Taraftarlarımızın kulübü sahiplendiği bir dönemi yaşıyoruz. Camia olmanın en önemli unsuru aidiyet duygusudur. Yeni bir sezona başlayacağız. Beşiktaş'ın Avrupa'da bir başarı çizgisi var. Avrupa'da final oynama hedefimiz var. Beşiktaş, sağlam temellere oturmuş bir camia. Beşiktaş, cumhuriyetin kurulmasında misyonu olan bir camiadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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