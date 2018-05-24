Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde kamp yapan İran Milli Futbol Takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Orman ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican'ın 2018 FIFA Dünya Kupası için kamp yapan İran Milli Takımı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Orman ve Mican'ın İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket ve İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ile bir araya geldiği kaydedildi.

ORMAN, İRAN TAKIMINA DÜNYA KUPASINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyaretin sonunda Orman'ın Saket ve Queiroz'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile kartal heykeli hediye ettiği ve 2018 FIFA Dünya Kupasında başarılar dilediği bildirildi.

Türkiye, özel maçta İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada