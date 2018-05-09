Beşiktaş sahasında oynadığı son 43 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Kara Kartal bu sonuçla Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı.

UEFA'nın Almanca yayım yapan resmi Twitter hesabından Beşiktaş'la ilgili bomba bir paylaşım geldi.

Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta bugüne kadar oynadığı 43 Süper Lig maçında da yenilmemesi Avrupa futbolunun patronunun dikkatinden kaçmadı.

DEV KULÜPLERİ GERİDE BIRAKTI

Paylaşımda Beşiktaş'ın evinde yakaladığı 43 maçlık yenilmezlik serisinin hâlihazırda Avrupa'daki en uzun seri olduğu belirtirken Kara Kartal'ın Paris Saint Germain, Bayern Münih, Porto ve Barcelona'yı geride bıraktığına dikkat çekildi.

İşte kendi liglerinde oynadıkları maçlarda sahasında en uzun yenilmezlik serisine sahip 5 takım:

Beşiktaş: 43 maç

Paris Saint Germain: 41 maç

Bayern Münih: 39 maç

Porto: 35 maç

Barcelona: 34 maç

Kaynak: haberinburada