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Beşiktaş, 17'lik yıldızın peşine düştü

BEŞİKTAŞ, 17'LİK YILDIZIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Beşiktaş, MLS ekibi Vancouver Whitecaps'in 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alphonso Davies ile yakından ilgileniyor.

Tarih : 10 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : Beşiktaş, 17'lik Yıldızın Peşine Düştü(6/10)2

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in ardından üçüncü Kanadalı futbolcusunu buldu. Kanada basını, Beşiktaş'ın Vancouver Whitecaps takımında forma giyen 17 yaşındaki yıldız adayı Alphonso Davies'i transfer etmek istediğini belirtti.

Sol kanat pozisyonunda forma giyen ve hızı ile dikkat çeken Alphonso Davies, henüz 16 yaşında MLS ekibinde oynamaya başlamıştı.

İNGİLİZ TAKIMLARI İZLİYOR

Vancouver Whitecaps teknik direktörü Carl Robinson, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın ilgilendiği Davies hakkında "Alphonso bizim oyuncumuz. Onunla ilgilenilmesi normal çünkü geleceği çok parlak bir oyuncu. Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea onunla ilgileniyor." sözlerini kullanmıştı.

Bu sezon Vancouver Whitecaps takımında 16 kez forma giyen 17 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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