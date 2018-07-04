BERNA LAÇİN'E MEDİNE SORUŞTURMASI
Sosyal medya hesabından "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" diyen Berna Laçin hakkında "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" diye tweet atan Berna Laçin hakkında, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle: Berna Laçin adlı sanatçının '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."
"MEDİNE TOPRAKLARI TECAVÜZDE REKOR KIRMAZDI!"
Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle dahil olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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