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Bergüzer Korel Kıyafetiyle Biaf Ödül Törenine Damga Vurdu
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Bergüzer Korel Kıyafetiyle Biaf Ödül Törenine Damga Vurdu

BERGÜZER KOREL KIYAFETİYLE BİAF ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile Beyrut'ta düzenlenen Biaf ödül törenine katıldı. Kıyafeti ile göz kamaştıran güzel oyuncu herkesin ilgi odağı oldu.

Tarih : 30 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Bergüzer Korel Kıyafetiyle Biaf Ödül Törenine Damga Vurdu(6/10)2

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Uluslar arası Biaf ödül törenine oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de katıldı. Bergüzar Korel ve oyuncu eşi Halit Ergenç davetin odak noktası oldu. Bergüzar Korel, giyindiği beyaz pul işlemeli hafif kabarık ve sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.

KIRMIZI HALIDA EL ELE BOY GÖSTERDİLER

Ünlü çift krımızı halıda el ele boy gösterirken Bergüzar Korel şıklığı ve zerafetiyle geceye damga vurdu.

GECEYİ EĞLENEREK GEÇİRDİLER

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç geceyi eğlenerek geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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